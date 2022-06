Roma, le date del programma estivo: raduno, ritiro e amichevoli

La Roma è ancora in piene vacanze, più che meritate dopo la grande stagione disputata e la vittoria della Conference League. Dopo la sosta i giallorossi si riuniranno per iniziare i preparativi della prossima stagione. Tutto è stato già programmato per la Roma, le date del programma estivo, con raduno, ritiri e amichevoli.

Roma, le date del programma estivo

Il ritorno a Trigoria è previsto per lunedì 4 luglio. In quella data saranno presenti tutti i giocatori della prima squadra, incluso qualche giovane della Primavera; mentre mancheranno i nazionali. Questi ultimi saranno ancora impegnati nelle gare di Nations League e che quindi dovranno poi andare in vacanza. Il rientro dei nazionali è previsto per la settimana successiva, quando, il 12 luglio, tutta la Roma partirà per il Portogallo.

La preparazione avverrà nello stesso posto dello scorso anno, nella regione dell’Argarve. Qui, Mourinho e tutta la sua squadra, resteranno per 12 giorni. Poi si comincerà con le amichevoli, la prima è quella contro il Tottenham di Antonio Conte, il 30 luglio ad Haifa, in Israele. Poi il 6 agosto la Roma giocherà al Camp Nou contro il Barcellona per il Trofeo Gamper.

Nel frattempo la società lavora a partenze e nuovi arrivi per rinforzare l’organico allo Special One.