Stadio Roma, Onorato: “Saranno 46mila i posti. Questa volta siamo seri. La zona sarà…”

STADIO ROMA. Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi e Moda del Comune di Roma ha parlato del nuovo stadio della Roma nel corso della trasmissione Te la do io Tokyo, andata in onda su Centro Suono Sport.

Onorato ha parlato dapprima della capienza che avrà la nuova struttura: “Il numero di posti dello stadio della Roma? credo oscilli tra i 40.000 e i 46.000, poi si vedrà quando avremo l’area. Detto questo, i dettagli sull’impianto arriveranno successivamente, anche dopo l’area. Il numero degli spettatori sarà certamente compatibile con le norme UEFA relative alla capienza degli stadi di questo tipo. L’annuncio sul nuovo impianto della Roma? Ci sarà quando sarà il momento di farlo, lo farà la proprietà insieme al sindaco. Posso confermare che ci stiamo assolutamente lavorando. Diciamo che dopo i disastri del passato vogliamo evitare annunci tanto per farli. Ci sono delle analisi in corso, è giusto che vengano fatte, dal momento in cui tutte le pedine saranno al loro posto ci sarà questo annuncio. Io mi sento di tranquillizzare i tifosi della Roma che da parte dell’amministrazione c’è la massima attenzione nel fare le cose in una maniera molto ponderata”.

Stadio Roma: zona, tempi e dettagli

Sulla zona, l’assessore ha affermato: “Si stanno vagliando tutte le soluzioni. Non voglio entrare nel merito di aree, tempi e cose. Posso dire che c’è un ottimo rapporto, rispettoso nel distinguo delle parti, perché Rom Capitale rappresenta tutta la cittadinanza. Deve verificare la regolarità di tutti gli atti, i procedimenti più giusti e più snelli. C’è una proprietà che vuole investire nella nostra città e siamo felici di questo. È un valore aggiunto per la città”.