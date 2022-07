Amichevole, dove vedere Bochum-Lecce: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Mercoledì 13 luglio, alle ore 17.30, a Bressanone, si disputerà il match amichevole Bochum-Lecce. Prima di scoprire dove vedere Bochum-Lecce in diretta tv e streaming, ecco una presentazione del match.

Terza amichevole estiva per i salentini che hanno battuto nella prima uscita stagionale il Postal calcio 14-1 e il Rovereto 7-0 nella seconda. Il Bochum, invece, in questa stagione giocherà in Bundesliga dopo la vittoria del campionato nella passata stagione. Il Lecce esordirà nel campionato di Serie A il 13 agosto alle 20.45 contro l‘Inter a “Via del Mare”.



PROBABILI FORMAZIONI BOCHUM-LECCE

BOCHUM (4-3-1-2): Riemann; Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Stafylidis; Forster, Losilla, Stoger; Asano, Hofmann, Holtmann. All. Reis.

LECCE (4-3-3): Brancolini; Gendery, Tuia, Dermaku, Gallo; Helgason, Hjulmand, Gonzalez; Listkowski, Ceesay, Strefezza. All. Baroni.



Dove vedere Bochum-Lecce, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Bochum-Lecce, sarà visibile gratuitamente in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Questo match sarà visibile anche attraverso la app di Sportitalia, scaricabile sia per Android che per Iphone, ed è compatibile anche con dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire. Il match sarà visibile in streaming anche sul sito di Sportitalia.