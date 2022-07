Amichevole, dove vedere Roma-Sporting Lisbona: streaming e diretta tv in chiaro?

Martedì 19 luglio, alle ore 21, allo stadio “Algarve” di Faro, si disputerà il match amichevole Roma-Sporting Lisbona. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Roma-Sporting Lisbona in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Quarto test precampionato per i giallorossi di Josè Mourinho dopo le vittorie contro Trastevere (5-0); Sunderland (2-0) e Portimonense (2-0). La Roma dopo il test con i portoghesi di Lisbona affronterà prima il Nizza il 23 luglio sempre in Portogallo ad Albufeira e poi il Tottenham il 30 luglio ad Haifa. Lo Sporting Lisbona, invece, è al suo terzo test dopo la vittoria per 4-0 contro il Santa Clara e il pareggio per 1-1 contro l’Union Saint-Gilloise.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SPORTING LISBONA

ROMA (3-4-3): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Matic, Zalewski; Volpato, Shomurodov, El Shaarawy.



SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincao, Edwards, Paulinho.

Dove vedere Roma-Sporting Lisbona, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match amichevole Roma-Sporting Lisbona sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.