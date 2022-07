Amichevoli estive, dove vedere Juventus – Real Madrid: diretta TV e streaming

La Juventus torna in campo per le amichevoli estive contro il Real Madrid, ecco dove vedere la sfida del Rose Bowl in diretta TV e streaming. I bianconeri di Massimiliano Allegri continuano l’avvicinamento all’inizio del campionato di Serie A 2022/2023 contro il Sassuolo. Incassato il KO per problemi al ginocchio di Paul Pogba l’allenatore livornese cerca alternative in mediana. Provato il giovane Rovella come playmaker davanti alla difesa, questa volta potrebbe toccare all’altro astro nascente bianconero Fagioli. Intanto l’inserimento di Angel Di Maria prosegue senza intoppi e l’argentino sembra già un elemento chiave dello scacchiere tecnico-tattico della Juventus.

Si dovrebbe rivedere in campo anche il centravanti serbo Dusan Vlahovic che per adesso ha saltato sia il match contro il Deportivo Guadalajara che quello contro il Barcellona. Attesa anche per vedere passi in avanti d’intesa tra Bonucci e il nuovo arrivato Bremer.

Juventus – Real Madrid, dove vedere la terza sfida americana dei bianconeri

Juventus – Real Madrid si giocherà nella notte tra sabato e domenica, alle ore 04:00 italiane del 31 Luglio al Rose Bowl di Los Angeles.

Sarà DAZN a trasmettere l’amichevole tra Real Madrid e Juventus: app scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. App di DAZN fruibile anche su smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android, mentre da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere con le proprie credenziali al catalogo degli eventi in programma.

Segui Juve-Real su DAZN. Attiva ora