Amichevoli Palermo estate 2022: tutte le date e gli orari degli impegni dei rosanero

Il Palermo di mister Silvio Baldini neopromosso in Serie B si prepara per la prossima stagione attraverso una serie di amichevoli estive. E’ iniziato il ritiro con cui i rosanero inizieranno a preparare la prossima stagione. Si resterà in città fino al 30 luglio, utilizzando il campo “Tenente Onorato”, grazie all’accordo con il Centro Universitario Sportivo di Palermo. I convocati per l’inizio della stagione sono 22, questa la lista: Massolo , Grotta, Accardi, Buttaro, Crivello, Doda, Giron, Lancini, Marconi, Marong, Peretti, Somma, Broh, Dall’Oglio, Damiani, De Rose, Luperini e Valente, Felici, Fella, Silipo e Soleri.

Non è presente Brunori che il Palermo sta trattando con la Juventus e che molto probabilmente dovrebbe tornare a vestire i colori rosanero anche per la prossima stagione.

Le amichevoli estive del Palermo: chi sono gli avversari e quando si gioca

Non è detto comunque che i ragazzi di Silvio Baldini restino in Sicilia per tutta la durata della preparazione estiva. E’ infatti di questi giorni una suggestione che porterebbe addirittura a Manchester. Sembra infatti che il Palermo, società in orbita Manchester City, con cui condivide la presidenza, possa trasferirsi nell’ultima parte di Luglio in Inghilterra. Si potrebbero così sfruttare le strutture da allenamento solitamente usate da Pep Guardiola e dai suoi giocatori. Impossibile organizzare un’amichevole con i citizens che saranno impegnati in una tournéé americana.

Il giorno 31 Luglio ci sarà la prima partita ufficiale della stagione del Palermo contro la Reggiana in Coppa Italia.

Queste le amichevoli del Palermo già fissate:

17 Luglio ore 18:30 Palermo – Oratorio San Ciro e San Giorgio (Marineo)

21 Luglio ore 17:30 Palermo – Pisa (Rovetta)

in aggiornamento