Amichevoli Roma, estate 2022: il calendario dei giallorossi

Si sono concluse le prime amichevoli della Roma in questa estate 2022. I giallorossi hanno fatto il loro esordio sul campo di gioco contro il Trastevere, compagine di Serie D, vincendo per 5-0, e contro il Sunderland, battendo la squadra della Championship inglese per 2-0. Gli appuntamenti del calendario delle partite estive della Roma è ancora bello corposo: su tutti però, spuntano gli incontri contro lo Sporting Lisbona e contro il Tottenham.

Amichevoli Roma estate 2022: il calendario delle partite estive dei giallorossi

Le gare confermate per la squadra dello Special One sono sei, ma ci sarebbe la possibilità di giocare la settima ed ultima delle sfide amichevoli all’Olimpico, per presentare la squadra ai tifosi nel cuore della città. L’avversario dovrebbe essere lo Shakhtar Donetsk, club con il quale la società giallorossa vorrebbe organizzare, oltre alla partita, anche un evento benefico contro la guerra. Il condizionale al momento è d’obbligo, visto che non c’è stata alcuna conferma. Seguiranno aggiornamenti. Intanto ecco il programma completo delle amichevoli della Roma nel 2022:

Sabato 9 luglio 2022, Roma – Trastevere = 5-0

Mercoledì 13 luglio 2022, Roma – Sunderland = 2-0

Sabato 16 luglio, Roma – Portimonense

Martedì 19 luglio 2022, Sporting Lisbona-Roma ore 20:00

Sabato 23 luglio, Roma – Nizza

Sabato 30 luglio 2022, Tottenham-Roma

Ritiro Roma estate 2022: le date e il programma del raduno

Tanti gli impegni che la Roma dovrà affrontare nella prossima stagione, dal campionato alla Coppa Italia, ma anche l’Europa League. I campioni della Conference League si sono radunati a Trigoria il 4 luglio, dopo un po’ di riposo, in seguito ai tanti impegni rispettati. I giallorossi impegnati per la Nations League, invece, si sono uniti al gruppo la settimana successiva.

Il ritiro della Roma, così come è avvenuto lo scorso anno, si sta svolgendo in Portogallo, nella regione dell’Algarve, mentre una seconda parte della preparazione avverrà a Trigoria. Quest’anno il ritiro per la preparazione avviene prima, in quanto i campionati inizieranno in anticipo in vista dello stop per i Mondiali in Qatar 2022. Il torneo, infatti, prenderà inizio il 21 novembre e finirà il 18 dicembre.