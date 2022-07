Calciomercato Cagliari, è asta per un attaccante. Il punto

Calciomercato Cagliari sempre più in fermento nelle ultime ore. Sembra infatti a titoli di coda l’avventura di Joao Pedro con la maglia rossoblù. L’attaccante è conteso da due squadre: il Fenerbahce e il Galatassaray.

Calciomercato Cagliari, la situazione di Joao Pedro

La situazione di Joao Pedro sembra ormai delineata lontano da Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società ha trovato l’accordo con il Fenerbahce per 6 milioni più bonus, ma nelle ultime ore si è inserito nella trattativa il Galatassaray. Il team infatti ha rilanciato l’offerta. L’agente del giocatore volerà in Turchia per sondare il terreno e concludere al meglio la trattativa per il suo assistito.

Se il Cagliari dovesse perdere Joao Pedro, è pronto a correre ai ripari. La Gazzetta dello Sport ha fatto trapelare infatti un interesse della società rossoblù George Puscas, attaccante del Pisa. Il giocatore ha militato nell’ultima stagione tra le file del Reading.

Per il futuro del calciomercato cagliaritano, le prossime ore saranno quelle decisive. Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per definire sia la situazione di Joao Pedro, sia quella di Nandez che negli scorsi giorni ha fatto trapelare durante un’amichevole, la sua volontà di giocare questa stagione ancora con la maglia del cagliari