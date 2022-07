Calciomercato Inter: Vidal e Sanchez in uscita verso la stessa squadra, a chi lasciano il posto?

Arturo Vidal e Alexis Sanchez stanno per salutare l’Inter, destinazione Flamengo per entrambi. Torneranno a essere di nuovo compagni di squadra oltre che già compagni della nazionale cilena da tempo. L’Inter era già da un po’ che stava lavorando alla loro uscita ma senza concretizzare, questa volta dovrebbe essere fatta per tutti e due. Sicuramente hanno dato tanto in maglia nerazzurra, ma la loro cessione aprirebbe uno scenario diverso.

Aperte le porte per Dybala dalla cessione di Vidal e Sanchez

Dalla cessione di Vidal e Sanchez si aprirebbe finalmente lo scenario che vede Dybala protagonista. I bene informati di mercato hanno sempre sostenuto che questa era una trattativa che si sarebbe comunque fatta nel corso di questo calciomercato, anzi la reputavano già conclusa. Mancavano solamente dei dettagli, cioè lo sfoltimento della rosa, cosa che sta per avvenire. Anche quando è stato acquistato Lukaku non vi erano così tanti dubbi. La tavola è apparecchiata, non ci sarebbero sorprese se da qui a breve venisse annunciato ufficialmente l’acquisto di Dybala. Altra voce, che poi tanto voce non è, riguarda il giorno della sua presentazione, datato 13 luglio. Vedremo se tra meno di 10 giorni o forse prima Dybala raggiungerà Lukaku e Lautaro alla Pinetina per una squadra da sogno, che diventerebbe una super squadra con un super attacco e anche la super favorita del prossimo campionato.