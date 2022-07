Dove vedere Inghilterra Spagna Europeo femminile: diretta TV e streaming

L’Europeo femminile entra nel vivo della manifestazione con i quarti di finale dove si sfideranno Inghilterra e Spagna, scopri dove vedere l’attesissimo match. Le padrone di casa inglesi affrontano le temutissime spagnole in un match che potrebbe tranquillamente essere la finale anticipata del torneo. L’Inghilterra arriva a questa sfida con un percorso netto di tre vittorie su altrettante gare giocate e senza aver subito neppure un gol. Ha sepolto di reti Austria, Norvegia e Irlanda del Nord senza lasciare niente alle avversarie. Percorso un pò più frastagliato quello delle spagnole che hanno lasciato il primato del girone alla Germania, qualificandosi come seconde dopo aver battuto Danimarca e Finlandia. sarà un match altamente spettacolare e atteso.

Dove vedere Inghilterra Spagna quarto di finale Europeo femminile

Inghilterra Spagna primo quarto di finale dell’Europeo Femminile si giocherà alla AMEX Arena di Brighton mercoledi 20 luglio alle ore 21:00. Sarà possibile seguire tutti l’incontro sui canali Sky, ed in streaming sulle app/piattaforme di Now Tv e Sky Go.

La Rai trasmette le gare della nazionale italiana ma potrebbe trasmettere anche questa sfida come replica all’interno di un palinsesto non ancora definito. Un match che promette grandissimo spettacolo e che speriamo possa essere l’antipasto dei quarti di finale ai quali potrebbero partecipare anche le azzurre. C’è da battere il Belgio, match che può essere seguito in diretta TV e streaming.