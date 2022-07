Dove vedere Italia Belgio femminile Europei di Calcio: streaming e diretta TV

Ecco dove vedere Italia Belgio femminile, terzo ed ultimo appuntamento delle azzurre nei Campionati Europei di Calcio. Serve una vittoria e potrebbe anche non bastare. Dopo la batosta con la Francia e lo striminzito 1-1 contro l’Islanda nella seconda gara, le azzurre di Milena Bartolini sono obbligate a battere il Belgio nell’ultima sfida del girone D per sperare nella qualificazione. Sperare perchè nel caso in cui l’Islanda riuscisse a sconfiggere la Francia già qualificata, non ci sarebbe nessuna possibilità ne per l’Italia e neppure per il Belgio.

Il deludente cammino fin qui disputato costringe le nostre giocatrici ad affidarsi al risultato dell’altra partita del girone. Serve una vittoria che potrebbe sbloccare definitivamente questo gruppo di atlete.

Ecco deve vedere Italia Belgio femminile: le azzurre nell’ultima del girone di qualificazione

Italia-Belgio si disputerà lunedì 18 Luglio alle ore 21:00 a Manchester. La gara sarà trasmessa in chiaro dalla Rai e sarà possibile seguirla in HD su Rai 1. E’ possibile seguire il match d’esordio dell’Europeo Femminile anche in streaming attraverso il servizio RaiPlay sul sito www.raiplay.it.

Tutte le partite degli Europei femminili sono trasmesse in diretta tv e streaming anche da Sky Sport: Italia – Islanda sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canale 201 e 203 della piattaforma) e su Sky Sport 251; live streaming su Sky Go e NOW.

Su SportNews abbiamo già visto dove vedere Italia-Francia e Italia-Islanda e adesso l’ultima gara del girone di qualificazione azzurro