Dove vedere Italia Islanda femminile Europeo di calcio: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il secondo appuntamento dell’Europeo al femminile Italia-Islanda in streaming e diretta TV. Le ragazze di Milena Bartolini cercano un pronto riscatto dopo la pesantissima sconfitta per 1-5 all’esordio contro le fortissime francesi. Un’inizio tutto in salita che però non compromette il cammino delle azzurre. Serviranno due vittorie nei prossimi impegni contro Islanda e Belgio per guadagnare il pass ai quarti di finale della manifestazione.

Un’uscita al primo turno non sarebbe un fallimento totale ma rappresenterebbe un inatteso stop allo sviluppo del movimento calcistico femminile dopo alcuni anni di continua e costante crescita. Servirà un’Italia diversa rispetto a quella timida e pasticciona vista soprattutto nel primo tempo contro la Francia.

Ecco dove vedere Italia-Islanda, la seconda sfida dell’Europeo femminile

Italia-Islanda si disputerà giovedi 14 Luglio alle ore 18:00 a Manchester. La gara sarà trasmessa in chiaro dalla Rai e sarà possibile seguirla in HD su Rai 1. E’ possibile seguire il match d’esordio dell’Europeo Femminile anche in streaming attraverso il servizio RaiPlay sul sito www.raiplay.it.

Tutte le partite degli Europei femminili sono trasmesse in diretta tv e streaming anche da Sky Sport: Italia – Islanda sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canale 201 e 203 della piattaforma) e su Sky Sport 251; live streaming su Sky Go e NOW.

Qui è dove vedere la gara del riscatto dopo un Francia-Italia veramente deludente.