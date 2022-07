DOVE VEDERE NAPOLI-ANAUNE

Il Napoli è pronto per la prima uscita stagionale; la formazione di Luciano Spalletti giocherà in amichevole contro l’Anaune, squadra partecipante al girone di Eccellenza in Alto Adige.

Dove vedere Napoli-Anaune, formazione inedita per Spalletti

C’è grande attesa per tifosi partenopei, che seguono la squadra con grande passione a Dimaro ogni anno, per assistere alle giocate di Kvaratskhelia, mentre l’altro nuovo acquisto, Olivera, continua a svolgere lavoro individuale.

Il Napoli debutterà con una formazione del tutto inedita. Gli azzurri si presenteranno in campo senza Ospina, Ghoulam, Insigne, Mertens e, soprattutto, Koulibaly, partito alla volta di Londra.

La formazione campana darà spazio a volti noti ma anche diversi giovani che si stanno mettendo in mostra agli occhi di Spalletti già da mesi.

Oggi, contro l’Anaune, sarà solo il primo match in vista della nuova stagione. Non è la prima volta tra le due formazioni, le due squadre si sono incontrate già lo scorso anno, quando il Napoli si è imposto per 12-0.

Il Napoli sarà impegnato in altre gare, la prossima domenica 17 luglio contro il Perugia e il 30 luglio contro il Maiorca.

Napoli-Anaune sul profilo Facebook degli azzurri

Il match in scena allo Stadio Carciato tra Napoli-Anaune, previsto per giovedì 14 luglio 2022 alle ore 18 non verrà trasmesso su nessuna emittente tv, ma sul profilo Facebook ufficiale del Napoli.