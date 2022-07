Dove vedere Parma – Lecce amichevole precampionato: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere Parma – Lecce amichevole precampionato in diretta TV e streaming. La gara è in programma per venerdi 29 Luglio al Tardini alle ore 20:30. I ragazzi di mister Baroni continuano la loro preparazione verso la stagione del ritorno in Serie A. I ducali invece affinano le armi per una stagione in cadetteria che si prospetta difficilissima ma della quale vogliono essere protagonisti. E’ anche la sfida tra i due portieri che in qualche modo e per motivi differenti sono diventati i protagonisti delle due compagini.

In porta per il Parma ci sarà il monumento Gigi Buffon che si appresta ad affrontare alle porte dei 44 anni la sua seconda stagione in Serie B con i ducali, dopo esservi tornato a distanza di vent’anni. Il Lecce invece potrà schierare il nuovo acquisto Vito Falcone. Il portiere arrivato dalla Sampdoria è a tutti gli effetti il gran colpo del calciomercato del Lecce.

Dove vedere l’amichevole estiva Parma – Lecce

Il match amichevole Parma-Lecce, sarà visibile gratuitamente in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Questo match sarà visibile anche attraverso la app di Sportitalia, scaricabile sia per Android che per Iphone, ed è compatibile anche con dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire. Il match sarà visibile in streaming anche sul sito di Sportitalia.