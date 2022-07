Dove vedere Tour de France, tappa 8, orari, diretta tv e info streaming

Dove vedere Tour de France, tappa 8? L’ottava frazione della Grande Boucle, la Dole – Lausanne di 186,5 km, si presenta come una tappa adatta alle fughe. I corridori attraverseranno un percorso a metà tra Francia e Svizzera con arrivo in salita a Losanna.

Tra i favoriti occhi puntati su Stefan Kung, Marc Hirschi, Bisseger, Quinn Simmons e Luis Leon Sanchez. Attenzione anche a Van Aert.

La partenza della tappa è prevista per le 13.30, mentre l’arrivo intorno alle ore 17.53.

Il percorso, tappa 8

L’ottava frazione conta di 186,5km. I corridori affronteranno ben quattro Gpm: il Cote du Marechet di quarta categoria al chilometro 75; la Cote des Rousses, 6.7 chilometri al 5%; il Col de Petra Felix, 2.4 chilometri al 5.6%. Dopo Losanna, si sale verso l’arrivo, situato dopo 4.8km di salita al 4,6%.

Dove vedere Tour de France, diretta tv e info streaming

Il Tour de France 2022, sarà visibile in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Ricordiamo che in questo caso, si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Per gli utenti ci sarà a disposizione anche la diretta in chiaro a partire dalle 14.45 su Rai Due e in diretta streaming video collegandosi sulla piattaforma Raiplay.