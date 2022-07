Chi sono i difensori più costosi al mondo? I primi due proverranno dalla Serie A?

I difensori non sono propriamente i giocatori più pagati nel calciomercato e per questo quando vengono spesi tanti soldi per i loro acquisti, la notizia è sempre da sottolineare. Finora nella top ten dei difensori più costosi al mondo ci sono tanti giocatori acquistati da club della Premier League. Al momento il cartellino più pagato è quello di Harry Maguire, pagato 87 milioni dal Manchester United. Questo primato sta per essere battuto da due giocatori che attualmente militano in Serie A: Milan Skriniar e Matthijs De Ligt. I loro acquisti non sono stati ancora definiti e le destinazioni, soprattutto del secondo, sono ancora incerte. Certo è il prezzo del loro cartellino.

Quanto costano Skriniar e De Ligt

Skriniar e De Ligt non saranno la prossima coppia centrale ne dell’Inter e ne della Juventus. Sono due giocatori che potrebbero e dovrebbero inserirsi nella top ten dei difensori più costosi del mondo e chissà se non ai primi due posti addirittura. Skriniar è richiesto a gran voce dal Psg, che sembra sempre sul punto di poterlo acquistare da un momento all’altro e non è detto che ciò avvenga al più presto. La cifra per aggiudicarselo si aggira dai 70 milioni di euro in su. De Ligt invece è richiesto da mezza Europa, dal Chelsea al Barcellona, passando per l’ultima squadra inserita nella corsa al giocatore, il Bayern Monaco, che al momento sembra anche essere diventata la favorita. Per avere De Ligt si parla di una cifra che parte da 80 milioni di euro in su. Dicevamo a rischio il primato di Maguire con 87 milioni di euro. Al secondo posto di questa speciale classifica c’è De Ligt, si proprio lui, con il passaggio dall’Ajax alla Juventus che lo acquistò per 85,5 milioni di euro. Al terzo posto Van Dijk pagato 84, 5 milioni di euro dal Liverpool. Skriniar potrebbe inserirsi, insieme a De Ligt che potrebbe battere…se stesso!