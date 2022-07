Italia – Belgio Europeo femminile probabili formazioni: vincere non basta

Ecco le probabili formazioni di Italia-Belgio ultima partita del Girone D dell’Europeo femminile e ultima chiamata per le azzurre se vogliono centrare la qualificazione. Eppure vincere non basterà, perchè si dovrà attendere anche il risultato dell’altro incontro del girone Francia-Islanda. Se le islandesi riuscissero a battere le fortissime transalpine nessun risultato possibile qualificherebbe Italia e Belgio che al massimo potrebbero arrivare a 4 punti contro i 5 dell’Islanda vittoriosa.

Una partita da dentro o fuori e con l’orecchio puntato sul risultato di un altro campo, in perfetto stile della nazionale italiana che spesso ha dovuto attendere aiuti da altre partite. Purtroppo a volte questo ci ha condotto ad amare delusioni.

Italia Belgio femminile: le probabili formazioni

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Giugliano, Bonansea; Girelli, Giacinti. Ct: Bertolini.

A disp. Schroffenegger, Durante, Di Guglielmo, Filangeri, Lenzini, Galli, Cernoia, Simonetti, Caruso, Bonfantini, Piemonte, Sabatino. Indisponibili e squalificate: –

Belgio (4-3-3): Evrard; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Vanhaevermaet, De Caigny, Biesmans; Eurlings, Wullaert, Cayman. Ct: Serneels.

A disp. Lemey, Lichtfus, Van Kerkhoven, Wijnants, Dhont, Delacauw, Vanmechelen, Minnaert, Tison, Deloose, Missipo. Indisponibili e squalificate: Tysiak.

Arbitro: Martincic (Croazia)

Guardalinee: Rodjak e Spur (Slovenia)

IV arbitro: Projkovska (Macedonia del Nord)

L’Italia di Milena Bartolini si gioca tutto in questo match che sarà trasmesso in chiaro e potrà essere visto in TV e streaming.