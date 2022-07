Nizza-Torino, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Sabato 30 luglio alle ore 17 all’Allianz Rivera si disputerà l’amichevole estiva Nizza-Torino che si stanno preparando per l’inizio della nuova stagione che vedrà i francesi esordire in Ligue 1 domenica 7 agosto sul campo del Tolosa, mentre i granata sabato 6 (in casa) in Coppa Italia contro la vincente della sfida Palermo-Reggiana.

Torino, probabili formazione

TORINO (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Zima, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Lukic; Seck, Radonjic. All. Juric

Dove vedere Nizza-Torino in tv e streaming

La sfida Nizza-Torino sarà visibile in chiaro in tv sul canale tematico Torino Channel e in in diretta streaming su tv.torinofc.it (sempre attraverso Torino Channel).

