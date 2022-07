Probabili formazioni amichevole Lazio-Qatar: le scelte di Sarri nel penultimo test pre-campionato

Sabato 30 luglio alle ore 18:00 allo stadio SAK-Sportanlage Nonntal di Salisburgo si giocherà la sfida amichevole tra Lazio e Qatar. La formazione biancoceleste avrà l’occasione di riscattarsi dopo il k.o. subito nell’ultima amichevole contro il Genoa (4-1), nel suo penultimo test amichevole di questa preparazione estiva. La nazionale qatariota, invece, continua la sua preparazione in vista del mondiale che disputerà quest’inverno in casa propria. Il match si dovrebbe disputare a porte chiuse. Dopo aver parlato di dove vedere l’amichevole Lazio Qatar, ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto sul terreno dello stadio SAK-Sportlange Nonntal di Salisburgo.

Probabili formazioni Lazio-Qatar

Ecco di seguito le probabili scelte di Maurizio Sarri e il ct. qatariota Sanchez per il match amichevole tra Lazio e Qatar:

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

QATAR (5-3-2): Al-Sheeb; Rò-Rò, Al-Rawi, Khoukhi, A. Hassan, Ahmed; Hatem, Al-Haydos, Boudiaf; Afif, Almoez Ali. All. Sanchez