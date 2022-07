Probabili formazioni amichevole Milan-Wolfsberger: ritorno in campo di Kjaer

Mercoledì 27 luglio alle ore 19 alla Lavanttal-Arena di Wolfsberger si giocherà la sfida amichevole tra Milan e Wolfsberger. La formazione rossonera chiuderà il mini ritiro austriaco con la sua terza amichevole, dopo quelle di Colonia e Zalagerszegi. La formazione austriaca, invece, ha già debuttato in campionato lo scorso 23 luglio, pareggiando 1-1 in casa contro lo Sturm Graz. Dopo aver parlato di dove vedere l’amichevole Milan Wolfsberger, ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto sul terreno austriaco.

Probabili formazioni Milan-Wolfsberger

Ecco di seguito le probabili scelte di Stefano Pioli e Robin Dutt per il match amichevole tra Milan e Wolfsberger:

WOLFSBERGER (3-5-2): Bonmann; Schifferl, Piesinge, Lochoshvili; Veratschnig, Vergos, Leitgeb, Kerschbaumer, Jasic; Baribo, Rocher. All. Dutt.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Adli, Leao; Rebic. All. Pioli