Probabili formazioni dell’amichevole Roma-Portimonense: Zaniolo ci sarà? I dettagli

Sabato 16 luglio alle ore 20:00 allo stadio Municipal di Albufeira si giocherà la sfida amichevole tra Roma e Portimonense. La formazione giallorossa scenderà in campo per il secondo test pre stagionale del ritiro portoghese dopo la vittoria per 2 a 0 contro il Sunderland, in cui ha segnato anche Zaniolo. Per la formazione nerobianca sarà la quarta uscita stagionale e arriva dalle sconfitte contro Porto (1-0) e Monaco (2-0) e il pareggio contro il Bimingham City (1-1). Non ci sono scontri diretti tra le due squadre. Ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto sul prato portoghese.

Probabili formazioni amichevole Roma-Portimonense

Ecco di seguito le probabili scelte di José Mourinho e Paulo Sérgio Bento Brito per il match amichevole tra Roma e Portimonense:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Veretout, Zalewski; Carles Perez, El Shaaeawy; Abraham. All. Mourinho

PORTIMONENSE (4-2-3-1): Samuel; Moufi, Pedrao, Relvas, Seck; Estrela, Bruno; Rui Gomes, Anderson, Welinton; Yago. All. Brito