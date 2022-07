Tour de France dove vedere Tappa 12, favoriti e diretta tv e info streaming

Tour de France dove vedere Tappa 12? La dodicesima tappa della Grande Boucle è la Briançon – Alpe d’Huez, frazione di 165,1 km. Si tratta di un vero e proprio tappone di montagna. La partenza è fissata per le 13.05, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.55 e le 18.29. Per quel che riguarda i favoriti, occhi puntati su Tadej Pogacar, che dopo la crisi odierna, dovrà andare a caccia del riscatto su Vingegaard. Occhi puntati anche su Yates, Quintana, Thomas e Bardet.

Tour de France dove vedere Tappa 12. Il percorso

La tappa si preannuncia entusiasmante con zero pianura. Infatti, già dopo pochi chilometri, i corridori inizieranno a salire nuovamente su Galibier per 23 chilometri al 5.1% dal versante di Les Bains. Seguiranno una discesa e poi di nuovo una salita per arrivare sul Telegraphe. Poi i corridori affronteranno una lunga discesa verso Saint Jean Maurienne al chilometro 80. Successivamente si sale sulla Croix de Fer: 29 chilometri di salita al 5.2% di pendenza media. A questo della tappa, seguiranno 30km di discesa, seguito da un piccolo tratto di pianura per arrivare all’inizio dell’Alpe d’Huez, 13.8 chilometri all’8.1% di pendenza media e massima dell’11.5%.

Tour, info diretta tv e streaming

La dodicesima tappa del Tour de France verrà trasmessa in diretta integrale su Eurosport 1 e in diretta streaming video su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Diretta live in chiaro invece su Rai Due dalle 14.45, e in diretta streaming video su Raiplay.