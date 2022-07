Tour de France Tappa 10, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Tour de France, Tappa 10 in programma domani, martedì 12 luglio. Si parte così con la seconda settimana della Grande Boucle. I corridori affronteranno la frazione Morzine-Megeve, di 148km. La partenza è in programma alle 13.40, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17.17. Per quel che riguarda i favoriti, occhi puntati su Jungels, Barguil, Pinot, Kamna, Mollema, Geschke, Schachmann, Kung o Izaguirre.

Tour de France, il percorso della decima tappa

La frazione si presenta lunga 148km con ben quattro Gpm. I corridori affronteranno il primo Gpm, la Cote de Chevenoz di quarta categoria posto al chilometro 28. Seguirà una discesa, falsopiano e poi il secondo Gpm del Col de Jambaz, terza categoria di 7 chilometri. Successivamente, ci sarà una lunga discesa di circa 30 chilometri per raggiungere lo strappo di Chatillon sur Cluses, 4.5 chilometri al 3.9. I corridori poi si confronteranno con 25km di pianura, prima della salita finale di 19km, con pendenza del 4%.

Tour, diretta tv e info streaming

La decima tappa del Tour de France sarà trasmessa in diretta integrale su Eurosport 1 e in diretta streaming video su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Si tratta di un servizio offerto in abboanmento e a pagamento. La diretta in chiaro su Rai Due è disponibile a partire dalle 14.45, e in diretta streaming video su Raiplay.