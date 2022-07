Tour de France, Tappa 6, favoriti, percorso, orari, diretta tv e info streaming

Tour de France, Tappa 6 in programma oggi, giovedì 7 luglio. I corridori affronteranno la Binche-Longwy. Si tratta della tappa più lunga della Grande Boucle che conta di ben 219 chilometri che nel finale potrebbe regalare grandi sorprese. La partenza è fissata alle ore 12.15, mentre l’arrivo è in programma tra le 17.15 e le 17.45.

La frazione si presenta adatta alle caratteristiche di Van der Poel, ma da non sottovalutare Van Aert. Occhi puntati anche su Bettiol, Moscon, Laporte e Van Baarle.

Tour de France, il percorso

La tappa partirà in territorio belga con i primi 69 chilometri mossi. La prima vera salita, i corridori la affronteranno una volta tornati in Francia, la Cote de Mazures (2 km al 7,6%). Seguiranno una quarantina di chilometri prevalentemente pianeggianti, con il traguardo volante di Carignan. Ultimi 60 chilometri di nuovo molto mossi. Ma la frazione si deciderà negli ultimi 15km.

I corridori affronteranno la Cote de Montigny-sur-Chiers (1600 metri al 4,4%) e la Cote de Pulventeux (800 metri al 12,3%) ai -5 dal traguardo. Chiude la tappa la salita della Cote des Religieuses (1,6 al 5,8%).

Grande Boucle, diretta tv e info streaming

Per gli appassionati di ciclismo ci sarà la possibilità di seguire la diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Disponibile anche la diretta in chiaro su Rai Due dalle 14.45. Mentre in streaming sarà possibile collegarsi sulla piattaforma Raiplay.