DOVE VEDERE CHELSEA-LEICESTER – PREMIER LEAGUE –

La quarta giornata di Premier League offrirà il match Chelsea-Leicester, sabato 27 agosto 2022 ore 16. La sfida allo Stamford Bridge verrà arbitrata da P. Tierney.

Il Chelsea arriva da una clamorosa sconfitta in trasferta contro il Leeds (3-0). I pavoni non solo hanno tenuto testa ai blues, ma hanno anche inflitto una brutta sconfitta agli ospiti. La formazione di Thomas Touchel dovrà rimediare alla brutta figura se vorrà tenere testa alle altre big nella corsa scudetto.

Il Leicester ha racimolato un solo punto nelle prime tre gare di campionato. La formazione di Rodgers dovrà impegnarsi molto per recuperare i punti già persi. Contro i blues non sarà semplice, ma i foxes faranno del loro meglio e sapranno essere insidiosi, così come già hanno dimostrato in passato.

I precedenti tra Chelsea-Leicester sono numerosi; negli ultimi 38 match i blues hanno vinto 19 gare, ne hanno pareggiato 12 e perse 7.

Dove vedere Chelsea-Leicester

Il match Chelsea-Leicester di sabato 27 agosto 2022 ore 16 allo Stamford Bridge di Londra sarà trasmesso sui canali di Sky, nello specifico su Sky Sport Football (canale 203).

Inoltre, per gli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Un’altra modalità è quella di NOW, servizio streaming on demand di Sky, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti che includa il meglio del calcio.

Probabili formazioni

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Chalobah; James, Kantè, Jorginho, Chilwell; MOunt, Sterling; Havertz. Allenatore: Tuchel

LEICESTER CITY (4-2-3-1): Ward; Castagne, Amartey, Evans, Justin; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Daka; Vardy. Allenatore: Brendan Rodgers