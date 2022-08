Ibanez dopo il gol: “Sono nel mio miglior momento”

Nella serata di ieri la Roma di José Mourinho si è imposta per 3-0 sul Monza, grazie alla doppietta di Paulo Dybala (18′, 32′) e a Ibanez in gol al 61′.

Ibanez dopo il gol contro il Monza: “Sono felice e il mister mi aiuta”

Al termine della gara il difensore brasiliano ha espresso tutte le sue impressioni: “Sono stato contento. Siamo insieme, con tutti i compagni, siamo una famiglia. È molto importante, questo“.

A Roger Ibanez è stato chiesto quanto sia difficile marcare uno come Dybala in allenamento, domanda alla quale ha risposto: “Non lo so, lascio rispondere gli altri (ride, ndr)“.

Ibanez con il suo gol ha ricevuto anche i complimenti dell’allenatore Mourinho per i suoi miglioramenti, al quale ha risposto: “Ringrazio tanto il mister, mi ha aiutato. Riesco a imparare. È un grande allenatore, ci dà tanta fiducia“.

La forza mentale della Roma è ormai nota a tutti, e forse lo è proprio grazie all’unione del gruppo: “È vero. Lo scorso anno sono accaduti errori che porto con me per non ripeterli più. Ho lavorato su questo con Mourinho, che lavora tanto sul fattore mentale. Mi trovo benissimo, sono nel mio miglior momento“.

In queste poche partite, Roger Ibanez ha dimostrato di accentrarsi di più, quando ne ha la possibilità: “Ci sono partite in cui è difficile farlo. È una mia caratteristica, cerco di farlo il più possibile a seconda della partita“.