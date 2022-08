“Bentornata a casa Ilary”, lo striscione dei tifosi laziali – FOTO

BENTORNATA A CASA ILARY – Nella calda serata estiva dell’Olimpico, la Lazio di Maurizio Sarri si è imposta per 3-1 sull’Inter. Dopo un’estate piena di gossip per via della clamorosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, anche i tifosi laziali hanno voluto esprimere la loro opinione attraverso uno striscione.

Il tifo biancoceleste non ha mai dimenticato la celebre foto della bionda showgirl con la maglia della Lazio, prima del matrimonio con lo storico ex capitano della Roma. Infatti, Ilary Blasi non ha mai nascosto la sua simpatia verso la squadra biancazzurra, complice a detta sua, l’amore di alcuni membri della sua famiglia per gli aquilotti. In seguito al suo addio al numero 10 giallorosso, i tifosi della Lazio le hanno dato il bentornato con queste parole: “BENTORNATA A CASA ILARY“. Una frase ironica che ha il sapore di un invito a fare outing in modo definitivo sul suo tifo per la Lazio. Il sei aste apparso in Curva Nord durante Lazio-Inter è diventato subito virale sui social.

