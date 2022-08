Il rientro di Pogba non è così lontano: la data del ritorno

Il ritorno di Pogba non è così lontano, la data del rientro è prevista per l’11 settembre, giorno della sfida contro la Salernitana. A riportare la notizia è Tuttosport.

Il ritorno di Pogba: la data del ritorno in campo

Il francese, dopo il grande ritorno a Torino, non avrà modo di esordire nella prima di campionato, giorno in cui i bianconeri sfideranno il Sassuolo. Il problema al menisco (lesione), arrivato pochi giorni fa, ha bloccato subito il giocatore ai box.

In seguito a vari consulti, l’ex Manchester United aveva tre opzioni per rimediare all’infortunio al menisco: operazione, che l’avrebbe messo ai box per almeno 4-5 mesi; meniscectomia, intervento che lo avrebbe tenuto fuori dal campo qualche mese; terapia conservativa.

La scelta del francese è stata quella di seguire la terapia conservativa, la quale sta già dando grandi risultati. Ovviamente questa scelta impedisce di operarsi e restare fuori tanto tempo, impedendo anche al giocatore di partecipare al Mondiale, ma la recidiva è sempre dietro l’angolo.

Intanto Pogba ha già iniziato con il lavoro in palestra e piscina, oltre alla fisioterapia, poi svolgerà un lavoro differenziato in campo. E dovrebbe rientrare a settembre, per Juventus-Salernitana dell’11 settembre, saltando così 5 partite di campionato e il debutto in Champions League.