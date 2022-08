INTER-CREMONESE – FORMAZIONI UFFICIALI – SERIE A –

Inter e Cremonese si affrontano nel turno infrasettimanale della quarta giornata di campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per martedì 30 agosto alle ore 20:45 a San Siro, match arbitrato da Fourneau.

L’Inter è in cerca di riscatto davanti al proprio pubblico ma Inzaghi dovrà rinunciare a Romelu Lukaku, fermato da un risentimento muscolare in allenamento che rischia di fargli saltare anche il derby con i rossoneri della prossima giornata. Il mister si affiderà probabilmente alla staffetta Dzeko/Correa per sostituire il centravanti belga, l’altra punta è Lautaro Martinez. Calhanoglu, in panchina a Roma, tornerà titolare dal primo minuto e supporterà Brozovic in cabina di regia.

La Cremonese non riesce a rubare qualche punto agli avversari. Tre ko su tre gare giocate. La quarta giornata non sarà facile, considerando che l’avversario sarà l’Inter. Dopo Fiorentina, Roma e Torino ecco i nerazzurri per le Tigri. Anche se i padroni di casa sono reduci da una sconfitta e assetati di rivincita. Inizio di campionato ancora in salita per la formazione guidata dal tecnico Alvini che sogna di espugnare il Meazza, per una notte indimenticabile nel derby lombardo.

Inter-Cremonese, formazioni ufficiali

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Correa.

Cremonese: Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Escalante, Quagliata; Dessers, Okereke.