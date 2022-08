Inter, Lukaku: “Sento la rabbia dentro”. Le parole del belga

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato, ma c’è già grande voglia di vincere. Dichiarazioni dal giocatore dell’Inter, Lukaku: “Sento la rabbia dentro, ho detto a Lautaro che dobbiamo fare di più”. Il belga lancia un messaggio d’amore a tutti i tifosi interisti.

Inter, Lukaku: “Spero che torni l’amore con i tifosi”

L’attaccante della Beneamata ha rilasciato un’intervista a DAZN dove racconta le proprie ambizioni personali in vista dell’inizio della nuova stagione. Sicuramente non un ritorno semplice il suo, dopo un anno dall’addio, spero di poter ritrovare sintonia con i tifosi nerazzurri.

Lukaku ha dichiarato: “In un anno tutti hanno dimenticato cosa sono capace di fare in campo, è una sorta di rabbia che ho dentro di me. Tutti insieme speriamo di fare meglio dell’anno scorso e di portare qualcosa a casa”.

Con il ritorno all’Inter si è ricongiunta anche la grande coppia gol, la Lu-la. Lukaku in coppia con Lautaro hanno reso grande l’Inter di Conte nella stagione 2020/21. Sul rapporto con Lautaro, ha detto: “Io e Lautaro ci siamo detti che dobbiamo fare meglio di prima. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi di squadra, dobbiamo tutti fare meglio perché le altre squadre sono diventate più forti. Ho visto subito che le sue qualità possono aiutare me e le mie qualità possono aiutare lui. Abbiamo voglia di vincere anche le partitelle, siamo sempre in squadre opposte ma sappiamo che anche insieme possiamo fare la differenza per la squadra in allenamento”.