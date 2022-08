John Elkann: “Calciomercato Roma gran lavoro. Difficile per la Juventus, con Inter e Milan”

JUVENTUS INTER MILAN – John Elkann, Amministratore delegato di Exor, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, direttamente da Villar Perosa. Nelle sue parole, figurano gli obiettivi della stagione dei bianconeri: “Villar Perosa sicurante ha portato bene alla Juventus come dimostrano i tanti titoli (la Juve ha scelto di tornare qui dopo tre anni di assenza, ndr).

John Elkann: Quest’anno sarà ancora più difficile con Roma, Inter e Milan

JUVENTUS INTER MILAN E ROMA. Sulle vecchie grandi squadre riaffacciate ai vertici della Serie A, ha affermato: “Dobbiamo stare attenti perché il campionato italiano è più difficile rispetto al passato, l’Inter è la più forte, senza dimenticare il Milan e anche la Roma che sul mercato ha fatto un gran lavoro. Non sarà facile per la Juventus, il campionato italiano è cresciuto di livello e non sarà facile nemmeno a livello europeo“.

Infine ha speso belle parole sul nuovo acquisto argentino: “Io credo che Di Maria darà tanto al campionato italiano“.