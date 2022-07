Belotti Roma, il Gallo è vicino ma arriverà soltanto se…

BELOTTI ROMA – In casa Roma sono ore caldissime: in ballo c’è la trattativa per Wijnaldum, ma anche la chiusura per Andrea Belotti.

Belotti Roma, tutti i dettagli della trattativa giallorossa

Calciomercato.com ha riportato tutti i dettagli riguardanti il Gallo, che avrebbe seria intenzione di considerare la proposta della Roma, dopo aver rifiutato offerte provenienti dalla Liga da Valencia e Villareal. La società giallorossa ha proposto all’attaccante svincolato, un biennale da 2,8 milioni a stagione. La cifra potrebbe però arrivare ai 3,5 richiesti da Belotti in questi mesi.

La risposta di Andrea Belotti dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Le sensazioni per il momento sono positive, soprattutto dopo l’uscita di Shomurodov verso il Bologna. L’attaccante uzbeko è molto vicino alla cessione ma l’ufficialità arriverà domani: le due società stanno per trovare l’accordo definitivo.

L’ex centravanti del Torino infatti, potrebbe arrivare nella Capitale, soltanto quando un altro attaccante giallorosso lascerà la squadra. Da quanto si apprende, in caso di fumata bianca, Belotti approderebbe a Roma come vice-Abraham.