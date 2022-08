JUVENTUS-ROMA – SERIE A –

Big match della terza giornata di campionato la sfida all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus-Roma. La gara prevede il fischio d’inizio alle ore 18.30 di oggi, sabato 27 agosto 2022. Arbitro della partita: M. Irrati.

Juventus-Roma: commento in diretta

90+4 Giallo per Celik

90+2 Mourinho inserisce Bove e preleva Pellegrini

90′ Vengono segnalati 4 minuti di recupero

88′ La Juve ci prova ancora, Celik ferma tutto

86′ Doppia sostituzione per i bianconeri: dentro Rovella al posto di Locatelli; Kean per Vlahovic

84′ Occasione di inserimento per la Roma, Danilo manda tutto in angolo

79′ Lo Special One inserisce Kumbulla e richiama Dybala in panchina

78′ Dentro Milik, fuori Miretti

75′ Ancora Vlahovic su suggerimento di Cuadrado

73′ Juventus in avanti con il solito Vlahovic che lamenta una trattenuta. L’arbitro fa scorrere il gioco

70′ GOOOOOOOOOOOOOL! La Roma trova il gol del pareggio con Abraham

62′ Mourinho chiede una sostituzione, Celik per Karsdorp

59′ Dentro Zakaria, out Rabiot

58′ Vlahovic si porta avanti, ma Ibanez riesce a bloccarlo

53′ Tentativo di Dybala

50′ Tentativo di inserimento di Abraham, Bremer non lascia passare il giocatore

47′ Due cambi tra le file della Roma: Spinazzola lascia spazio a Zalewski, mentre El Sharaawi prende il posto di Mancini

46′ Si riparte all’Allianz Stadium. Palla ai bianconeri

45+1 Fine primo tempo

45′ 1 minuto di recupero

NESSUN FALLO DA RIGORE

43′ Fallo in area, si controlla al Var se è rigore per la Juve

42′ Giallo per Cristante

STATISTICHE Tiri: 10/2 per la Juventus; possesso palla 50-50%

39′ Fallo dell’ex bianconero, Paulo Dybala, altra punizione per la Juventus

35′ Fallo di Smalling, punizione per la Juve, Cuadrado sulla palla

32′ Kostic lancia Moretti in area, il difensore giallorosso controlla tutto

30′ Abraham in avanti, ma il portiere non si fa trovare impreparato

GOL ANNULLATO. Si riparte dall’1-0, gol sporcato da un fallo di mano di Dusan Vlahovic

27′ Controllo del gol con ausilio del VAR

25′ GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Questa volta è Manuel Locatelli a mettere il sigillo. Assist di Cuadrado

STATISTICHE: Possesso palla dopo 20 minuti di gioco 50/50%

23′ Cuadrado senza sosta, ancora occasione per lui

STATISTICHE: Dopo 20 minuti di gioco la gara di dimostra entusiasmante. Per la formazione di Allegri sono 5 i tiri alla ricerca del gol, 1 in porta; per la Roma sono 2 di cui 1 in porta.

20′ Si vede la Roma sul campo, Dybala in avanti, ma Bremer gli fa muro

18′ Kostic libera un bel passaggio per Cuadrado, ma Rui Patricio non si fa sorprendere

15′ Cuadrado lancia Dusan verso la porta

13′ Vlahovic si crea l’occasione, ma non trova la porta

11′ Tiro dalla distanza di Alex Sandro, palla alta

8′ Ancora la Juve in avanti, Cuadrado cerca Vlahovic

5′ Giallo per Locatelli, trattenuta su Dybala

2′ GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Gran gol di Dusan Vlahovic, con una punizione supera barriera e portiere

1′ Ittati ha dato il via; prima palla alla Roma

Squadre sul campo

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-1-4-1): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Kostic; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Rovella, Fagioli, Zakaria, Miretti, Soulè, Kean, Milik.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Pellegrini Spinazzola; Dybala, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Celik, Vina, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Shomurodov.

Arbitro: Irrati

Guardalinee: Preti e Berti

IV uomo: Abisso

Var: Di Paolo

Avar: Paganesi

I precedenti tra Juventus-Roma sono 176: vittorie dei giallorossi a quota 41, 85 successi bianconeri e 50 pareggi. In casa della Juve la Roma ha vinto soltanto 9 volte, pareggiando 21 volte e perdendo 58 gare. All’Allianz Stadium la Roma ha vinto soltanto una volta, 1° agosto 2020 (3-1).

La Juventus arriva da un amaro pareggio contro la Sampdoria (0-0) al Marassi, dopo un grande esordio allo Stadium contro il Sassuolo per 3-1. Allegri, fin dalla prima gara, in emergenza, contro i giallorossi dovrà fare a meno di una lunga lista di infortunati: Di Maria, Pogba, Aké, Chiesa, Bonucci, Fagioli, Peeters, Kajo Jorge.

La Roma arriva a Torino a punteggio pieno, con i due successi ottenuti nelle prime due di campionato. La corazzata di José Mourinho ha vinto la prima gara contro la Cremonese (1-0) e la seconda contro la Salernitana (1-0). Nella sfida contro i bianconeri non saranno disponibili Zaniolo, Wijnaldum, Darboe e Providence.