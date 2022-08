Luis Alberto: “C’è chi chiacchiera, io parlo in campo. All’occorrenza aiuto dalla panchina”

Luis Alberto, autore del secondo gol dei biancocelesti contro l’Inter, ha commentato il risultato al termine della gara attraverso i microfoni di Lazio Style Radio.

Luis Alberto: “Mi mancava solo l’Inter…”

Il centrocampista spagnolo ha fatto leva sulla sua rete: “Uno dei gol più belli, sicuramente. Ci ho messo tecnica, era tempo che non facevo un gol così da fuori area. Mi mancava solo l’Inter come big, lo avevamo detto oggi coi compagni. Ho parlato con Patric, Pedro, tutti lo hanno detto oggi“.

Sulle voci che da qualche tempo lo inseguono Luis Alberto ha dichiarato: “Io parlo in campo, questa estate lo hanno fatto tutti. Io faccio il meglio per la squadra, anche giocando meno. Ma manca tanto, la stagione è lunga. Oggi era una partita che serviva per crescere“.

L’importanza del legame che si è creato all’interno della squadra

Sulla cena di gruppo: “Da tanto tempo questa squadra è una famiglia, nonostante siano cambiati tanti giocatori siamo una famiglia. Continuiamo così, non arrendiamoci, perché è iniziata adesso”. Il legame tra i giocatori della Lazio ne ha agevolato la crescita calcistica: “La stagione è appena iniziata, vediamo tra 15 o 20 partite se la squadra è cresciuta come vuole il mister“.

Sul fatto di giocare meno: “Quello che deve giocare deve essere al 100%, non si può negoziare l’atteggiamento. A me piace giocare di più e stare in campo, ma aiuto sempre anche dalla panchina. Tutti insieme“.