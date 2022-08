Prima tegola stagionale per il Milan, oggi esami per Tonali, rischia 20 giorni di stop dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole di sabato. Il giocatore rischia di saltare l’esordio nella nuova stagione, ma dovrebbe essere in campo per l’attesissimo derby.

Milan, oggi esami per Tonali: rischia 20 giorni di stop

In dubbio tra elongazione e stiramento per Sandro Tonali. Il giocatore del Milan, durante l’amichevole contro il Vicenza, giocata sabato 6 agosto, è uscito dal campo per un problema ai flessori della coscia sinistra. Nell’attesa degli esami di oggi, che daranno un responso definitivo, non solo del tipo di infortunio, ma anche dei tempi, Tonali rischia un massimo di 20 giorni di stop.

In caso di elongazione dovrà stare fermo qualche giorno: salterebbe dunque l’esordio dei Milan in campionato, sabato alle 18.30 a San Siro contro l’Udinese, ma tornerebbe a disposizione per Pioli per la seconda uscita stagionale, quella di Bergamo contro l’Atalanta domenica 21 agosto.

In caso di stiramento la situazione cambia totalmente, si parla di più giorni di stop. Si parla di 20 giorni di riposo forzato, in questo caso oltre a Udinese e Atalanta, Tonali sarebbe fuori dai giochi anche per la gara casalinga contro il Bologna e per la trasferta di Sassuolo per tornare poi in occasione della sfida contro l’Inter (3 settembre) e poi nell’esordio del Milan nei gironi di Champions League.