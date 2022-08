MONZA-UDINESE – FORMAZIONI UFFICIALI – SERIE A – Terza giornata –

Alle ore 18.30 al via con la terza giornata di Serie A con l’anticipo tra Monza-Udinese. Gara gestita dall’arbitro M. Di Bello.

Il Monza arriva da due sconfitte consecutive: Torino e Napoli. I brianzoli sono alla ricerca dei primi tre punti, magari da conquistare proprio tra le mura amiche davanti ai propri tifosi.

L’Udinese di Gotti ha un solo punto in classifica, zero vittorie per i friulani da inizio stagione, proprio come il Monza. Una sfida interessante, quella in scena al Brianteo.

Monza-Udinese, formazioni ufficiali

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Valotti, Molina; Caprari, Petagna. All. Stroppa.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Machin, Barberis, Gytkjaer, F. Ranocchia, Antov, Pessina, Bondo, Carboni, Vignato, Ciurria.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Bero, Deulofeu, Success. All. Sottil

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Arslan, Success, Jajalo, Abankwah, Palumbo, Ebosse, Samardzic, Benkovic, Bijol Nestorovski, Guessand.

Arbitro: Di Bello; Guardalinee: Rossi, Mondin; IV uomo: Ferrieri Caputi; Var: Marini; Avar: Longo.

Dove vedere Monza-Udinese

Monza-Udinese, sfida valida come anticipo della 3ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 all’U-Power Stadium di Monza e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN. (Clicca qui per abbonarti).