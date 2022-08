Roberto Mancini: “Zaniolo si sbrighi”. E su Belotti alla Roma…

Il Ct dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista a Il Giornale. Si è espresso in particolare su Zaniolo e Belotti. Queste le sue parole riguardanti il numero 22 giallorosso: “Ha le qualità come le aveva anni fa. È giovane, ma è meglio che si sbrighi perché il tempo corre. Capisco abbia perso tempo per gli infortuni, però passano anche gli anni“. Il tecnico della Nazionale ha quindi paura che il giovane calciatore possa non esplodere definitivamente. Nel suo percorso finora Nicolò Zaniolo ha avuto alti e bassi nella Capitale, chiudendo però con un finale da urlo: indimenticabile la tripletta di aprile al Bodø/Glimt e la vittoria della Coppa di Conference League regalata a tutto il popolo romanista.

Roberto Mancini commenta il possibile arrivo di Belotti nella Capitale

Sul Gallo Andrea Belotti ha invece affermato: “Credo sia il calcio di oggi: tutto è cambiato, non è semplice accasarsi. Le sqaudre si formano in ritiro. Si giocheranno quattro partite di Serie A con il mercato aperto: una volta non era così. Anzi, forse era meglio prima. Se firmasse con la Roma sarebbe in un grande club, ma deve giocare“.