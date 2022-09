Cristiano Ronaldo e Keylor Navas saltati, tempo scaduto

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte, il doppio colpo di mercato del Napoli (Cristiano Ronaldo-Keylor Navas) sarebbe saltato, in quanto non vi sono i tempi tecnici per chiudere l’affare.

Cristiano Ronaldo al Napoli? Il Manchester United dichiara chiuso il suo mercato

Queste le parole di Marchetti: “Cristiano Ronaldo al Napoli? La pista non è più praticabile. Il Manchester United ha fatto sapere di considerare chiuso il suo mercato. Non ci sono i tempi per concludere un’operazione così importante“.

Saltato anche Keylor Navas

Oltre ad essere sfumato Cristiano Ronaldo è sfumato anche il sogno del portiere del PSG Navas: “Lo stesso discorso vale per la pista Keylor Navas: non c’è un accordo tra l’estremo difensore e il Paris Saint-Germain, servirebbe troppo tempo per permettergli di svincolarsi. Di certo, il Napoli non lo prenderà con la formula del prestito. Anche per lo svincolo, però, la deadline è troppo stretta. Ricordiamo che, per regolamento, lo svincolo deve avvenire all’interno delle finestre di mercato, non può verificarsi al di fuori di esse“.

Gli altri colpi importanti di calciomercato che stanno avendo un buon fine

Per quanto riguarda Adam Ounas il giornalista ha affermato: “Il Napoli doveva smaltire qualcuno ed il ragazzo doveva giocare: per questo, è vicino al trasferimento al Lille“.

Marchetti ha poi aggiunto: “Per il resto, registriamo che si è sbloccata la cessione di Francesco Acerbi dalla Lazio all’Inter, mentre il Milan ha preso Sergino Dest dal Barcellona per far fronte all’infortunio di Alessandro Florenzi. La Juventus, infine, sta facendo svolgere le visite mediche a Leandro Paredes, arrivato dal PSG“.