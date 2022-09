Milan, lo spagnolo Brahim Diaz al momento risulta essere in ballottaggio con Adil. Secondo indiscrezioni il centrocampista rossonero risulterebbe essere in bilico riguardo l‘esclusione dalla lista Uefa del Milan. Il ct Pioli quest’oggi avrà il compito di districare i nodi, il ballottaggio è tra Yacine Adil e Brahim Diaz. In giornata scadrà il termine per segnalare i 24 giocatori prescelti, rispettando ogni criterio segnalato.

Milan, Brahim Diaz: i nomi dei presenti

Secondo gli ultimi calcoli sono 7 i nomi presenti su un totale attuale di 31: quasi certe le presenze di Tatarusanu, Bakayoko, Ibrahimovic e Lazetic. In questo caso il Milan dovrà sacrificare 3 giocatori, si punterà su 1 trequartista e 2 difensori, per questi ultimi il nome maggiormente in voga risulta essere Ballo-Tourè.

Over 24/Under 21

Over 24: ne verranno scelti 17: Maignan, Tatarusanu; Dest, Kalulu, Thiaw, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Ballo-Toure; Bakayoko, Bennacer, Vranckx, Krunic; Messias, Saelemaekers, Adli, De Ketelaere, Brahim Diaz, Rafael Leao, Rebic; Giroud, Ibrahimovic, Lazetic, Origi.

Vivaio Milan (3/4): Calabria, Pobega, Gabbia

Vivaio Italia (3/4): Mirante, Florenzi, Tonali

Under 21, illimitati se nati dal 01/01/01 in poi con almeno 2 anni di militanza nel club: Jungdal