Napoli, infortunio Osimhen: ecco quando tornerà il nigeriano

Il Napoli sta volando sia in campionato che in Champions League. Sono ancora negli occhi di tutti le immagini della sfida del Maradona contro il Liverpool, quando la banda di Luciano Spalletti ha annichilito gli uomini di Jurgen Klopp con un perentorio 4-1. Victor Osimhen, all’inizio della sfida contro i Reds, ha sbagliato un calcio di rigore e poi è uscito dal campo per infortunio. Già alla vigilia di quella partita il nigeriano risultava in dubbio, a causa della condizione fisica non ottimale. “Per un infortunio come il suo servivano cinque settimane di stop. Ha avuto il classico stop del velocista con lesione di secondo grado”, aveva sentenziato il responsabile medico del club partenopeo Raffaele Canonico. Quest’ultimo ha riferito a Radio Kiss Kiss che il recupero procede bene e le prossime settimane saranno decisive. “Bisogna riallenarlo per sopportare gli stress biomeccanici. Se la prossima settimana i progressi saranno buoni e la lesione si sarà completamente cicatrizzata”, ha dischiarato Canonico. Sicuramente il bomber nigeriano salterà la sfida di Champions League contro l’Ajax, poi si spera di vedere la luce in fondo al tunnel.