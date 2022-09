Perinetti: “Belotti? Basta guardare i suoi numeri. La Roma si è mossa in anticipo sul mercato”

BELOTTI/DYBALA – Il dirigente sportivo italiano Giorgio Perinetti ha fatto delle affermazioni a TUTTOmercatoWEB in merito al calciomercato di Serie A ieri concluso due giorni fa.Queste le parole rilasciate da Perinetti durante l’intervista: “Quello che si è appena concluso è stato un mercato convulso, c’è stata la corsa all’affare. È mancata programmazione”.

Perinetti giudica “top” il calciomercato della Roma e si esprime su Belotti e Dybala

Il Direttore Sportivo del Brescia ha decretato la squadra che ha fatto il miglior affare: “A chi assegno l’Oscar del calciomercato? L’Oscar lo dà sempre il campo. Certamente la Roma ha dimostrato di avere le idee chiare. E con anticipo ha fatto un buon mercato. È un fatto emozionante vedere insieme Belotti e Dybala alla Roma. Li ho avuti entrambi a Palermo“.

Giorgio Perinetti si è espresso così sui due acquisti giallorossi: “Per Dybala ho dato un contributo importante per sbloccare la trattativa, Belotti è stato una mia scoperta. Vederli di nuovo insieme mi emoziona. Per quanto concerne Belotti, basta guardare i suoi numeri, le partite e con quanta passione gioca le gare. Arricchirà il reparto offensivo della Roma“.

Sul Brescia: “Tutti davano per scontato che avremmo ceduto i migliori calciatori. Il Presidente ha mantenuto la sua parola“.