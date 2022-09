Sanzioni UEFA per le italiane: Inter e Roma le più sanzionate

Sono arrivate le sanzioni UEFA per le italiane e non solo, per il Fair Play finanziario. Le quattro società della Serie A coinvolte sononei parametri economici sforati negli esercizi compresi in un periodo che va dal 2018 al 2022. Milan, Juventus, Inter e Roma sono le quattro italiane sanzionate (sia pure con gradazioni differenti) dall’organismo di controllo della Federazione. Nella ‘black list’ sono comprese anche altri club europei: Monaco, Olympique Marsiglia, Paris Saint-Germain e Besiktas.