Serie A, probabili formazioni Milan-Napoli: De Ketelaere c’è, Raspadori o Simeone?

Domenica 18 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la settima giornata del campionato di Serie A tra Milan-Napoli. Le due compagini, guidate da Stefano Pioli e Luciano Spalletti, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano.

Serie A, Milan-Napoli: come arrivano le due squadre

Il Milan si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di Serie A. I rossoneri, infatti, hanno vinto per 3-2 nel derby contro l’Inter ed hanno vinto in trasferta contro la Sampdoria dell’ex Marco Giampaolo per 1-2. Il Napoli, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive in campionato. Gli azzurri, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-2 contro la Lazio ed hanno vinto in casa per 1-0 contro lo Spezia.

Probabili formazioni Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemakers; Giroud. All. Pioli

Squalificati: Leao

Indisponibili: Florenzi, Ibrahimovic, Rebic, Origi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rarhamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demme, Osimhen.