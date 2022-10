Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha denunciato quanto accaduto allo Stadio Meazza di Milano, in seguito alla morte di Vittorio Boiocchi.

La denuncia di Fabrizio Biasin in seguito a quanto avvenuto a San Siro ieri sera

Biasin ha pubblicato sul suo profilo Twitter, queste parole, con tanto di testimonianze in allegato: “Ricevo e pubblico (uno dei tanti che ho ricevuto). #InterSamp“.

Ecco i due screenshots repostati da Biasin:

“Che qualcuno racconti lo schifo che è successo in curva Fabrizi. Gente sbattuta fuori con urla, calci e pugni perché gli ultra hanno deciso così. Famiglie con bimbi in lacrime e genitori imbarazzati e impauriti. Gente che si è fatta ore e ore di auto e treni, costretta contro la propria volontà a uscire dallo stadio. E le forze dell’ordine o chi per loro doveva vigilare, inermi. Io sono tanti anni che seguo l’Inter ma uno schifo così non l’avevo mai visto. Oggi in Curva sono state calpestate le libertà più elementari e non è ammissibile“.”

Ricevo e pubblico (uno dei tanti che ho ricevuto). #InterSamp pic.twitter.com/SmZLNuSjyZ — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 30, 2022