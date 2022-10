Dove vedere Atalanta Sassuolo di Serie A in streaming, Sky o DAZN?

Dove vedere Atalanta Sassuolo di Serie A in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Al Gewiss Stadium andrà in scena sabato15 ottobre 2022 alle ore 20.45 la sfida Atalanta-Sassuolo, valida per la decima giornata di campionato di Serie A.

La Dea di Gian Piero Gasperini è partita molto forte in questa stagione: senza dover competere nelle Coppe europee infatti, sembra esprimersi al meglio. Attualmente è tra le migliori squadre del campionato e si trova in seconda posizione sotto al Napoli, con 21 punti.

Il Sasôl di Alessio Dionisi, invece, non sta ottenendo gli stessi risultati, ma sta facendo comunque un buon lavoro, come del resto gli ultimi anni. C’è poi da mettere in conto l’assenza di alcuni giocatori importanti come Traoré e Berardi.

I precedenti. Il bilancio tra le due squadre a di 23 partite in Serie A TIM, con 15 vittorie dell’Atalanta, 5 pareggi e 3 vittorie del Sassuolo.

Le probabili formazioni di Atalanta Sassuolo di Serie A

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Malinovs’kyj; Ederson, Lookman; Muriel. All. Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlić, Ferrari, Rogerio, Thorstvedt; Lopez, Frattesi, Kyriakopoulos, Pinamonti, Laurentié. All. Alessio Dionisi.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Matteo Marcenaro, della Sezione AIA di Genova.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese

Dove vedere Atalanta Sassuolo, in streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Atalanta Sassuolo sarà trasmessa in diretta TV da Sky (canale 204-253) e DAZN. La partita non sarà trasmessa in chiaro su TV8. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Atalanta-Sassuolo su Sky e DAZN sarà affidata rispettivamente ad Andrea Marinozzi con Luca Marchegiani nel ruolo di commentatore tecnico e ad Alberto Santi, affiancato da Fabio Bazzani per il commento tecnico.