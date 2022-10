DOVE VEDERE MONZA-BOLOGNA – SERIE A –

Al Brianteo andrà in scena l’ultima gara della dodicesima giornata di Serie A: Monza-Bologna. La partita verrà disputata lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 20.45, affidata all’arbitro Pairetto.

Il Monza, in un momento particolarmente delicato, dove uno dei suoi giocatore è stato accoltellato gravemente, ha anche chiesto il rinvio del match (rifiutato). La squadra, sotto shock per l’accaduto, dovrà comunque scendere in campo contro il Bologna. I lombardi sono 15esimi in classifica con 10 punti, reduci dal 4-1 inflitto dal Milan nell’ultima giornata.

Il Bologna arriva da un’importante vittoria in Serie A, dove ha battuto il Lecce e ha avuto modo di respirare in classifica e recuperare punti. I rossoblù sono 14esimi in classifica con 10 punti, proprio gli stessi che ha il Monza. Una sfida importante quella in scena al Brianteo, con due formazioni che cercano di raggiungere presto i punti salvezza.

I precedenti al Brianteo sono 8: 2 pareggi e 3 vittorie a testa.

Dove vedere Monza-Bologna

La partita tra Monza-Bologna, di lunedì 31 ottobre 2022 ore 20.45, verrà trasmessa in diretta su DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento). La partita si potrà seguire tramite Smart Tv di ultima generazione con l’app di DAZN. Per gli abbonati Sky, saranno tre invece i canali di riferimento raggiungibili tramite decoder satellitare: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251).

Il match si potrà seguire anche in diretta streaming tramite app di DAZN e non solo, per gli abbonati Sky, come di consueto, sarà invece possibile la visione del match attraverso il servizio Sky Go. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW.