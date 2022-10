DOVE VEDERE VERONA-ROMA – SERIE A

Uno dei posticipi della dodicesima giornata di Serie A, previsto per lunedì 31 ottobre 2022 ore 18.30 è Verona-Roma. La gara al Bentegoti di Verona è stata affidata all’arbitro J.L. Sacchi.

Il Verona arriva alla sfida contro la Roma dopo quattro sconfitte. Un periodo buio per i Mastini che anche contro i giallorossi proveranno ad invertire la rotta. La formazione di Bocchetti dovrà fare a meno di Hrustic per la sfida contro la Roma, unico assente per infortunio. I gialloblù in classifica sono 19esimi con 5 punti, una situazione difficile.

La Roma in campionato ha perso contro il Napoli all’Olimpico, mentre in Europa League i giallorossi hanno vinto in trasferta contro l’Helsinki. La formazione allenata da José Mourinho in classifica di Serie A è al sesto posto con 22 punti.

I precedenti tra Verona-Roma sono 31: 9 vittorie dell’Hellas, 10 dei giallorossi e 12 i pareggi.

Dove vedere Verona-Roma

La sfida tra Verona-Roma di lunedì 31 ottobre 2022 ore 18.30 verrà trasmessa in diretta su DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento). Avendo un abbonamento attivo alla piattaforma di DAZN si ci potrà collegare tramite app e guardare il match dalla propria Smart Tv. In alternativa si può ricorrere a console di gioco come Playstation e Xbox o a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv o TIMVISIONBOX.

La gara si potrà vedere anche in streaming, grazie a DAZN. Per farlo ci si può collegare al sito internet ufficiale del broadcaster da pc fisso e notebook oppure accedere alla relativa app per smartphone e tablet.