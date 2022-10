Serie A, probabili formazioni Verona-Roma: le scelte di Bocchetti e Mourinho

Lunedì 31 ottobre, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Verona-Roma. Le due compagini, guidate da Salvatore Bocchetti e José Mourinho, si sfideranno allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Con 39 211 posti complessivi, di cui solo 31 045 omologati, risulta l’ottavo stadio italiano per capienza.

Serie A, Verona-Roma: come arrivano le due squadre

Il Verona si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I gialloblù, infatti, hanno perso in casa per 1-2 contro il Milan ed hanno perso anche in trasferta per 2-1 contro il Sassuolo. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I giallorossi, infatti, hanno vinto per 0-1 in trasferta contro la Sampdoria ed hanno perso in casa per 0-1 contro il Napoli capolista.

Probabili formazioni Verona-Roma

Alle 18.30 la Roma scenderà in campo a Verona per il posticipo del lunedì. Ecco le probabili formazioni del match.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Kallon, Verdi; Henry. All.: S. Bocchetti.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All.: J. Mourinho.