Iker Casillas confida nel rispetto dei tifosi: “Sono gay”. Puyol risponde

Iker Casillas ha incendiato Twitter con un suo tweet (poi rimosso) con cui è entrato in tendenza qualche ora fa.

L’ex portiere del Real Madrid ha fatto una dichiarazione inaspettata, conoscendo il suo passato amoroso. Il calciatore è stato infatti sposato per anni con la giornalista sportiva Sara Carbonero, da cui ha avuto due figli maschi. Quest’ultima è attualmente legata sentimentalmente con il cantante originario di Zaragozza Nacho Taboada, dove è stata vista per le vie di Madrid. Al contrario, Iker Casillas appare single, e ha smentito recentemente un presunto flirt con Shakira, che ha chiuso a sua volta il matrimonio con Gerard Piqué, padre dei suoi due figli.

Il messaggio social di Iker Casillas e la risposta di Charles Puyol

Cosa ha scritto quindi di tanto strano Iker Casillas sui propri profili social? Su Twitter, ha annunciato il coming out: “Espero qui me respeten: soy gay. #felizdomingo“, che tradotto in italiano significa: “Spero che mi rispettiate: sono gay. #buonadomenica”. Il tweet è stato prontamente cancellato, ma un po’ tutti hanno avuto modo di salvarlo ed è poi girato per tutti i social, diventando virale. Questo ha poi provocato reazioni in tutto il mondo, con gente che si chiede se sia vero, se si tratti di uno scherzo di pessimo gusto o se Iker Casillas sia stato vittima di un attacco hacker. Al momento non c’è stata una spiegazione reale, o una conferma da parte dell’interessato, ma seguiranno sicuramente aggiornamenti.

Non è tutto però… perché al suo messaggio è seguito un commento di un altro grande del calcio: Charles Puyol. Il dirigente sportivo ed ex difensore spagnolo, nonché antico compagno di Nazionale e nemico nei Clásicos ha risposto: “Es hora de contar neutra historia Iker“, tradotto in italiano: “È il momento di raccontare la nostra storia Iker ❤️”.

Le ipotesi della stampa spagnola sull’accaduto

In attesa che Iker Casillas chiarisca la sua posizione, queste sono le ipotesi interpretative da parte della stampa spagnola: il coming out in primo luogo, o l’appoggio a una campagna di lotta all’omofobia. L’altra congettura vedrebbe l’ex portierone mettere fine con tale battuta infelice ai diversi rumours che lo hanno visto protagonista in relazioni con delle donne.