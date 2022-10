Le rose più costose che non hanno raggiunto gli ottavi di Champions League sono tante, non solo la Juventus di Max Allegri, la lista è lunga. Alla fine della quinta giornata, a meno una gara dalla fine della fase a gironi della competizione, le squadre che matematicamente non hanno raggiunto gli ottavi sono diverse, ma alcune hanno una rosa costosa, messa su proprio per raggiungere questo obiettivo.

Le rose più costose che non hanno raggiunto gli ottavi di Champions

La Juventus, dopo aver messo su una squadra dal valore di 502 milioni di euro, non riesce a raggiungere gli ottavi. L’ambito sogno della Coppa dalla lunghe orecchie è finito anche per il Barcellona di Xavi. I Blaugrana, inseriti nello stesso girone dell’Inter, erano dati per favoriti per raggiungere gli ottavi insieme al Bayern Monaco, ma qualcosa è andato storto. A superare il turno è stata la formazione nerazzurra; i Catalani, con una rosa dal valore di 814 milioni di euro, è out.

Non è finita qui, tra le vittime della fase a gironi c’è anche l’Atletico Madrid, uscito con un rocambolesco ed indimenticabile finale al termine del match contro il Bayer Leverkusen. Ecco la classifica delle squadre eliminate, basate sul valore delle rose assegnato dal noto portale Transfertmarkt.

Classifica

Le 10 squadre eliminate e classificate in base al proprio valore nella classifica che segue. Sul podio c’è anche la Juventus, terzo posto per la Vecchia Signora. Il primato va al Barcellona, mentre al secondo posto si piazza la formazione del Cholo Simeone. Appena fuori dal podio c’è anche il Bayer Leverkusen che ha eliminato l’Altletico Madrid.

Barcellona (814 mln)

Atletico Madrid (612 mln)

Juventus (502 mln)

Bayer Leverkusen (470 mln)

Ajax (279 mln)

Siviglia (277 mln)

Rangers (127 mln)

Celtic (108 mln)

Dinamo Zagabria (96 mln)

Copenhagen (68 mln)